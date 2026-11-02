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元エジプト代表FWのモハメド・アブトリカ氏が、10代のMFアユーブ・ブアディの起用法を巡り、マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督を批判した。解説者のアブトリカ氏は、土曜日のプレミアリーグでブライトンにホームで0-1とまさかの敗戦を喫した際、19歳のモロッコ人MFをより前方でプレーさせたイタリア人指揮官の判断に疑問を呈した。

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10代MF、敗戦で途中交代

ブアディは土曜日、エティハド・スタジアムで行われた第9節のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン戦で敗れた試合の開始55分で交代を命じられ、悔しそうな表情を見せた。今季の公式戦で5度目の先発出場を果たしたモロッコ代表通算10試合出場のMFは、試合に影響を与えられないまま後半早々にピッチを退いた。この出来を受け、マンチェスターでの若手MFの起用法に直ちに疑問の声が上がった。

解説者、前寄りの中盤での起用に疑問

2006年と2008年にエジプト代表としてアフリカ・ネーションズカップを2度制したアブトレイカは、スペインの名MFアンドレス・イニエスタに憧れて育った10代のブアディが、本来の守備的なポジションではなく、より高い位置でプレーすることで持ち味を発揮できていないと考えている。

beIN Sports MENAの解説者として、アブトレイカは「アイユブ・ブアディを8番や10番で起用するのは、メッシをゴールキーパーとして起用するようなものだ。彼のポジションは6番だ。なぜ配置を変えるのか？」と語った。

元アタッカーによれば、若手MFを前寄りの中盤で起用すると、より深い位置から発揮できる最大の持ち味が生かされないという。ボール奪取、パスの配球、ボールを持っての前進は、2026年ワールドカップでこのモロッコ代表選手が広く称賛を集めた資質だ。

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記録的移籍で加入したブアディ、飛躍のきっかけを模索

ブアディは昨夏、一時的にアフリカ人サッカー選手史上最高額となった移籍金でエティハド・スタジアムに加入した。その後、コートジボワール人アタッカーのヤン・ディオマンデがレアル・マドリーへ移籍した際に、その金額を上回った。

代表での活躍を経て高い評価とともにイングランド北西部にやって来た19歳だが、マレスカ監督の下ではまだ本調子に達していない。今季ここまでプレミアリーグの強豪で公式戦9試合に出場し、2アシストを記録しているものの、最も良いリズムを模索している。

ライプツィヒ遠征で挽回の機会

シティは土曜日の期待外れの国内での敗戦を早く切り替え、週半ばの欧州での戦いに再び目を向けなければならない。マレスカ監督のチームはRBライプツィヒとの対戦に向けてドイツへ遠征する。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第4節を迎え、最初の3試合で勝ち点6を獲得したシティは現在、順位表で10位につけている。ブアディが先発の座を維持するのか、それともより深い位置でのプレーに戻るのかは、まだ分からない。