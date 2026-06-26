メッシは姿勢を崩さない…ヨルダン戦に出場するのか？

グループ10首位でベスト32進出を決めたアルゼンチンは、グリニッジ標準時で日曜午前、ヨルダンとの最終戦に臨む。

レオネル・スカローニ監督にとってはメンバー変更の機会だが、注目はレジェンド、リオネル・メッシの起用法にある。ノックアウトステージを前に休養を与えるのか、出場させるのか、判断が問われている。

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「BN Sports」によると、今大会で5得点を挙げているアルゼンチン主将は、ヨルダン戦出場に意欲を示している。

医療スタッフは、ファンに彼のプレーを見せる機会を奪うことなく、身体的な負荷を管理するため、先発起用か、あるいは後半からの投入の可能性を検討している。

一方、指の骨折から回復したGKエミリアーノ・“デボ”・マルティネスは、競争心から先発復帰を強く希望している。

一方、アルゼンチンの「ASPN」は、メッシが追加得点を狙っているのではなく、コンディションと試合のリズムを維持するため出場を希望していると伝えた。

「ラ・ピョーサ」ことメッシは11日間もプレーしないのは長すぎると感じ、たとえ数分でもヨルダン戦に出場し、鋭さを保ってベスト16へ備えたいと考えている。