メッシは先発、ロナウドとムバッペは欠場。ワールドカップ第2節のスタメンには驚きの連続だった。

選手データサイト「ソファー・スコア」が、2026年ワールドカップ・グループステージ第2節のベストイレブンを発表した。

グループステージ第2節は水曜未明に終了し、メキシコ、アメリカ、ドイツ、フランス、ノルウェー、アルゼンチン、コロンビアの7チームがベスト32進出を決めた。

ベストイレブンにはサプライズが多く、特に注目されたのは、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドとフランスのキリアン・エムバペの落選だ。両者はそれぞれウズベキスタン戦（5-0）、イラク戦（3-0）で2得点を挙げていた。

また、ノルウェーのアーリング・ハーランドも外れた。彼はセネガル戦で2得点を挙げていた。

モロッコがスコットランドに1-0、エジプトがニュージーランドに3-1で勝ったものの、アラブ人選手は選ばれなかった。

一方、アルゼンチン主将のリオネル・メッシはオーストリア戦（2-0）で2得点を挙げ、ベストイレブンの先頭に名を連ねた。

「ソファー・スコア」は、このベストイレブンを「各ポジションで最高評価を得た選手で構成され、同一節の試合別選手評価に基づいて選出された」と説明した。

ベストイレブンの全メンバーは以下の通り：

GK：ロム（キュラソー）。

DF：ドムフリス（オランダ）、ハリルザデ（イラン）、ジョイ（イングランド）、ヌノ・メンデス（ポルトガル）。

MF：オスタキオ（カナダ）、メッシ（アルゼンチン）、ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル）、ジャクボ（オランダ）。

フォワード：大江（日本）、オヤルサバル（スペイン）。