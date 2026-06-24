選手データサイト「ソファー・スコア」が、2026年W杯グループステージ第2節のベストイレブンを発表した。

グループステージ第2節は水曜未明に終了し、メキシコ、アメリカ、ドイツ、フランス、ノルウェー、アルゼンチン、コロンビアの7チームがベスト32進出を決めた。

このベストイレブンには多くのサプライズがあった。特に注目されたのは、ポルトガルのキャプテン、クリスティアーノ・ロナウドとフランスのスター、キリアン・エムバペが選ばれなかったことだ。両者はウズベキスタン戦（5-0）とイラク戦（3-0）でそれぞれ2得点を挙げていた。

また、ノルウェーのハーランドも外れた。彼はセネガル戦で2得点を挙げ、マンチェスター・シティのスターを擁するチームの3－2勝利に貢献していた。

モロッコがスコットランドに1-0、エジプトがニュージーランドに3-1で勝ったものの、アラブ人選手は選ばれなかった。

一方、アルゼンチン主将のリオネル・メッシはオーストリア戦（2-0）で2得点を挙げ、ベストイレブンの先頭に名を連ねた。

「ソファー・スコア」は、今週のベストイレブンは各ポジションで最高評価を得た選手で構成され、大会の同一節における選手評価に基づいて選出されたと説明した。

ベストイレブンの全メンバーは以下の通り：

GK：ロム（キュラソー）。

DF：ドムフリス（オランダ）、ハリルザデ（イラン）、ジョイ（イングランド）、ヌノ・メンデス（ポルトガル）。

MF：オスタキオ（カナダ）、メッシ（アルゼンチン）、ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル）、ヤコブ（オランダ）。

フォワード：大江（日本）、オヤルサバル（スペイン）。