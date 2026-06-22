メッシはハリー・ケインに続き、32年間破られなかったワールドカップの記録を更新した。

アルゼンチン代表は月曜日のグループ10第2節でオーストリア代表を2-0で下し、2026年ワールドカップのベスト32進出を決めた。

アルゼンチンのスター、リオネル・メッシは38分と90+5分の2得点を挙げ、チームを勝利に導いた。

フランスメディア「Stats Foot」によると、メッシは1大会で自国代表の最初の5得点を挙げた史上2人目の選手となった。1994年大会でロシア代表の最初の6得点を奪ったオリグ・サレンコに次ぐ快挙だ。

また、統計アカウント「ミスター・シップ」によると、メッシは初戦から2試合で5得点を達成した選手リストに名を連ねた。

1930年大会で5得点を挙げたアルゼンチンのギエルモ・スタビレ、1954年大会で7得点を挙げたハンガリーのサンドール・コチシュ、 1958年大会で5得点を挙げたフランスのジュスト・フォンテーヌ、2018年大会で5得点を挙げたイングランドのハリー・ケインに続き、2026年大会で5得点を挙げたリオネル・メッシが名を連ねた。

なおアルゼンチンはすでに突破を決めたが、最終節の結果次第で1～3位どの順位も可能性があるという。 またメッシは主要大会での評価をさらに高め、所属チームをグループステージ突破に導いた完璧な記録を維持している。

アルゼンチン代表の主将として出場した全大会でグループステージを突破しており、UEFAチャンピオンズリーグでは19戦19勝、 クラブW杯1/1、リーグカップ2/2、W杯6/6、コパ・アメリカ7/7で、合計35大会すべてで突破している。

この流れで統計サイト「オプタ」は2026年W杯の得点貢献度ランキングを発表。アシストなしの5得点を挙げたメッシがトップに立った。 一方、ドイツのFWデニス・オンドフは3得点2アシストで合計5ゴールに関与し、2位につけている。