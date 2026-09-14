元バルセロナおよびスペイン代表のアベラルド・フェルナンデスが、バロンドール受賞にふさわしいとするラミン・ヤマルの発言を批判した。カタルーニャのクラブで見せているプレー内容は認めつつも、若き選手が自らの受賞資格を公然と宣言することは、彼に良い印象をもたらさないとの見解を示した。

スペイン紙『マルカ』が伝えたところによると、アベラルドは番組『ラジオ・エスタディオ・ノーチェ』への出演の際、ヤマルが『Movistar Plus+』を通じて語った、自分は世界最高の選手の一人であり、バロンドールに値すると断言した発言について、不満を示した。

ヤマルは次のように語っていた。「今年獲得したタイトルを考えれば、自分はバロンドールに値すると思う」。さらに、自身とフランスのキリアン・ムバッペを世界最高の選手だと考えており、この1年で成し遂げたことを踏まえれば、その賞にふさわしいと付け加えた。

アベラルドはこの発言に対し、次のように応じた。「そう思うのは構わないが、口にすることはできない。私はそうは思わない。なぜなら、それは君を悪く見せるからだ」。そして、この選手は自らの野心をもっと控えめな形で表現することもできたはずだと説明した。

元バルセロナの選手はこう続けた。「そう考えて、こう言うことはできる。『自分は最有力候補の一人かもしれないが、こうした賞が誰の手に渡るかは決してわからない』とね」。そして、こうした言い回しであれば、選手のより良いイメージを映し出しただろうと指摘した。

スペイン代表として54試合の国際試合を戦ったアベラルドは、「ラミンの発言は気に入らなかった」と述べて自らの立場を強調し、アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシを引き合いに出してこう語った。「サッカーの神であったメッシが、そんなことを言うのを一度も聞いたことがない」。