メッシの論争の後、ベルナルド・シルバはコンゴ戦で退場だったのか？

審判判定を分析するスペインのアカウント「アーシボ・ファール」が、2026年W杯ポルトガル対コンゴ民主共和国戦で起きたベルナルド・シルバのプレー論争に終止符を打った。

水曜夕方に開催されたグループ11の試合で、ポルトガル代表MFはコンゴ民主共和国のエディ・カイエンベ選手とボールを競り合い、SNSで大きな議論を呼んだ。一部ファンは即座の退場処分を主張した。

しかし同アカウントは「退場レベルではない」と断定。レアル・マドリード新加入の選手にレッドカードを出さず、イエローカードで済ませた主審の判定は規則上正しいと結論付けた。

同アカウントは、シルバがまず足先でボールに触れ、その後の靴底の接触も過度な力ではなかったと説明した。

また、空中球の競り合いでの接触であり、強さも限定的で、即退場となる「重大な反則」には当たらないと結論付けた。

これはグループ10のアルジェリア戦で、アルゼンチン主将リオネル・メッシが今朝未明に関与した別の物議を醸す判定に続くものだ。

同アカウントは、ワールドカップ通算得点記録保持者のメッシがディフェンダーのイッサ・マンディに激しいタックルをしたため、レッドカードを出すべきだったと主張した。

英審判専門家アンディ・デイヴィスも、メッシが退場を免れたのは「運が良かった」と指摘した。