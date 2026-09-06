ブラジル代表のラフィーニャ・ジアスがバルセロナで見せる際立った輝きを継続させた。メスタージャでのバレンシア戦でチームの3点目を決め、今季ラ・リーガでの自身最初の4試合で6ゴールに到達し、クラブのレジェンドであるリオネル・メッシと並ぶ特別なリストに名を連ねた。

『ムンド・デポルティボ』紙によれば、ラフィーニャは21世紀においてラ・リーガの1シーズンでチームの最初の4試合で6ゴールを記録したわずか2人目の選手となった。これに先立ち、メッシがバルセロナで2度この偉業を達成していた。

メッシは2012-2013シーズンと2013-2014シーズンに同じ記録を打ち立て、それぞれのシーズンの最初の4試合で6ゴールを決めていた。その後、数年を経てラフィーニャが同じ偉業を再現し、カタルーニャのチームでの力強い攻撃的なスタートを裏付けた。

ラフィーニャはエルチェ相手に2ゴールでシーズンを開幕させ、続いてアスレティック・ビルバオ戦でも得点、ラージョ・バジェカーノ戦ではさらに2ゴールを挙げ、そしてバレンシア戦で再びネットを揺らし、通算6ゴールとした。これによりラ・リーガの得点ランキングで、ラージョ・バジェカーノのFWカミロに1ゴール差をつけて単独首位に立った。

ラフィーニャの野心はメッシの記録に並ぶことにとどまらない。今、彼の前には新たな歴史的挑戦が待ち受けている。それは5試合連続での得点であり、これはバルセロナにおいてラ・リーガの歴史上、セサル・ロドリゲスとズラタン・イブラヒモビッチしか達成していない偉業である。