メッシの涙がサッカー界の共感を集める

38歳のインター・マイアミのスター、リオネル・メッシは、依然として力強いプレーを見せている。スピードなどの面では年齢による影響が見られるものの、テクニックや空間認識力といった他の分野では、依然として誰もが認める王者である。

ザンビアとの親善試合（5-0）では、見事なゴールを決め、もう1点をアシストし、今後数週間のうちに自身で決定するワールドカップ出場の可否に関わらず、中心的な役割を果たす準備ができていることを示した。

『ムンド・デポルティーボ』紙は次のように報じた。「ラ・ボムボニェラで行われたこの試合で注目を集めたのは、サッカーのパフォーマンスそのものではなく、感情的な側面だった」。

同紙は次のように続けた。「メッシは国歌斉唱中に感情が高ぶっており、試合終了のホイッスルが鳴った後も同様の様子で、その両方の場面で涙を流していた。 あらゆる兆候が、これがアルゼンチン国内での代表チームとしての最後の試合であることを示しており、数え切れないほどの思い出が彼の脳裏をよぎったことは間違いない。サッカー界全体が、背番号10の選手の涙に共感した」。

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