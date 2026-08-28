メッシの意向が通ったのか？　インテル・マイアミが沈黙を破る

アメリカのクラブ、インテル・マイアミの暫定監督ギジェルモ・オヨスは、アルゼンチン人スターのリオネル・メッシがチームの新監督クリスティアン“ケリー”・ゴンサレスを個人的に指名したという流布された報道を否定し、この契約はクラブ経営陣による正式な決定に基づくものだと強調した。

インテル・マイアミは昨日木曜日、ゴンサレスが必要な労働許可を取得次第、正式にチームの技術的指揮を執ることを発表しており、当面の間はオヨスが暫定監督の職を続けることになっている。

オヨスはESPNが伝えた発言の中で、次のように語った。「いや、ゴンサレスと契約するというのはメッシの考えではなく、組織の決定だ。メッシは、こうした人格と偉大さを持つ選手に期待される自然な影響力を持っていると思う。他の場所でも同じようなことだと想像する。例えばボカ・ジュニアーズにいれば、レアンドロ・パレデスのような選手に相談することもあるだろう。なぜならパレデスはクラブの真の象徴であり、監督の続投や新任について彼の言葉は実際に重みを持つからだ」

ゴンサレスとメッシは、アルゼンチン代表のユニフォームでの短い歴史を共有している。2005年のワールドカップ予選でペルーとウルグアイを相手にした2試合で、選手として共にプレーした。

ゴンサレスがこの任務を引き継ぐのは、インテル・マイアミが直近5試合で1勝もできず、リーグズ・カップとアメリカのリーグを含む全大会で4敗1分けという否定的な成績が続く時期である。もっとも、チームは21試合で勝ち点39を挙げ、東地区の順位表で2位につけている。

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オヨスは、技術スタッフの変更に関する連絡においてクラブ経営陣が透明性を持っていたことを明かし、ゴンサレスの就任をめぐる危機は一切ないと強調して、こう説明した。「連絡の経路は初日から開かれていた。特定の状況に対処するために私たちがどのように介入したかを考えれば、これは自然なことだ。そして今、私が最適な選択肢だと考える人物を彼らは見つけた。彼は高い能力を備え、クラブをふさわしい地位へと導く真の力を持っている。偉大な選手たちは輝き続けるだろう」

オヨスは、ゴンサレスがチームとアメリカのリーグに順応するのを助けるため、移行期間中は彼の要請に応じ続けると強調し、次のように述べた。「私たちはこうしたあらゆる状況にオープンだ。ケリーが到着すれば、必ず会って議論し対話するだろう。私たちはクラブのために働いているのだから。そして、私たちに並外れた支援をしてくれたすべてのスタッフに感謝したい。これはドラマチックなことではなく、改善し、発展し、成長する機会だ。私たちはその方向へ全面的な支援を提供しなければならない」

なお、オヨスは土曜日の「ノー・スタジアム」でのCFモントリオール戦で、インテル・マイアミのベンチには不在となる。これは、キックオフを遅らせることに関するリーグの規定を繰り返し違反したことにより科された1試合の出場停止処分によるものである。