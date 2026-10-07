リオネル・メッシは火曜の夜、アルゼンチン代表にふさわしい形で別れを告げた。しかし、そのラストマッチでは別の人物にも異様なほど大きな注目が集まった。満員のモヌメンタルでは、観客の一部がアルゼンチンサッカー協会（AFA）会長クラウディオ・“チキ”・タピアに対し、何度も大声で反発の声を上げた。

そのチャントはベナンとの親善試合（3-0）の前後、そして試合中にも響き渡り、試合後に大きな話題となったドローンショーの最中に最高潮に達した。ボールが転がる前から、スタンドではすでにタピアへ向けた、いまやアルゼンチンでおなじみとなったチャントが起きていた。会長には非常に下品な罵声が浴びせられ、その歌の中では「なぜ誰もお前を必要としていないことに気づかないのか」と問いかけられている。

この歌声はセンテナリオ・スタンドからスタジアムの他のエリアへと広がった。メッシの送別の夜に、これほどあからさまに会長への批判が歌われたことは目を引いた。アルゼンチンメディアも、これはその幹部にとって大きな打撃だと伝えている。

不満は試合後に再び噴出した。試合終了のホイッスルの後、花火や音楽、そして大規模なドローンショーなどを含むメッシへの大々的なセレモニーが行われた。39歳のスーパースターにふさわしい別れを用意する狙いだったが、その演出はかえってさらなるブーイングを招いた。

というのも、空中でドローンが最初に描いた映像のひとつは、メッシへの tribute ではなく、保険会社サンコール・セグロスの広告だったからだ。その場にいたアルゼンチンサポーターにとって、ちょうどその瞬間に期待していたのは208試合出場を誇る代表戦士へのオマージュだっただけに、これは不評を買った。広告には大きなブーイングが浴びせられ、その後再びタピアに反対するチャントが起こった。

それだけではなかった。ソーシャルメディアでは、ドローンショーの別の場面も拡散された。メッシを描いたある映像では、FWが右足でボールを蹴っている姿として表現されていた。しかし、メッシが驚異的な左足で知られているのは言うまでもない。このミスはX上で大量に嘲笑され、一部のユーザーは再びタピアをやり玉に挙げた。

もっとも、タピアに向けられた怒りは、失敗したひとつのドローンショーだけにとどまらない。AFA会長は以前からアルゼンチンサッカー界で物議を醸す存在だ。アルゼンチンメディアによれば、ベナン戦をめぐる高額なチケット価格、再販をめぐる問題、偽チケットなども、こうした苛立ちに拍車をかけた可能性があるという。



