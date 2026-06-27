ブラジルサッカー連盟は、2026年W杯スコットランド戦でヴィニシウス・ジュニアのゴールが取り消されたことに対し、FIFAに正式抗議した。同連盟は判定を「不当」とし、大会の審判基準に反すると主張している。

スペイン紙「アス」が入手した書簡によると、ブラジル側はメキシコ人主審セサル・ラモスの判定に不満を表明し、 また、ヴィニシウスのハットトリックとなるはずだったゴールシーンでVARが介入したことも「運用上の新たな誤り」と指摘した。

22分、ヴィニシウスはスコットランドDFヘンドリックからボールを奪い、2点目を決めた。しかしVARが介入し、主審はブラジル人FWのファウルを理由にゴールを無効とした。

テレビのリプレイではわずかな接触しか映っていなかった。ブラジル側は「過剰な判定」として、同様の場面でゴールが認められた例を挙げている。

書簡には「本大会では、VARが主審の判定を尊重し、明確な誤りだけに介入するという方針が採られている。この哲学はサッカーに有益で、主審の権威を維持すると考えている」と記されている。

さらに、アルゼンチン対オーストリア戦のゴール前の疑わしいファウル、イングランド対ガーナ戦78分のPK疑い、セネガル対フランス戦58分のPK疑いなど、大会中にはこのアプローチに沿った事例が複数あったと指摘した。 「ブラジルのゴール取り消しは、この哲学に沿わない。スコットランドの選手たちにとっても意外だった」と指摘した。

連盟は最後に「判定プロセスは尊重するが、技術的解釈には言及しない。ただ、全試合で統一された基準を適用してほしい」と結んだ。

さらにブラジルは、セザール・ラモス主審の過去の実績にも言及。「ブラジル代表戦では好結果を残していない」と指摘した。2018年W杯のブラジル対スイス戦で、セレソンのDFに対するファウルが見落とされ同点ゴールが認められた例を挙げている。

声明は「別のワールドカップで同じ審判がブラジルに影響を与える判定をしたことで疑念が生じるのは当然だ」と結んでいる。