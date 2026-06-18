アルジェリアサッカー界の注目は、アルゼンチンとの開幕戦の観客席に集まった。メッシ率いるチームが3-0で勝利したこの試合会場で、元フランス代表ジネディーヌ・ジダンが姿を見せ、話題を呼んだ。

息子のルカがアルジェリア代表に選ばれているため、ピッチ外での役割を巡る憶測も再燃した。

地元メディアは、アルゼンチンに0-3で敗れた直後、ジダンがアルジェリア代表のロッカールームへ向かったと伝えた。

『アル・ハダフ』チャンネルによると、3失点後に批判が噴出したため、ジダンは観客席から施設へ降り、ワールドカップという大舞台に息子ルカが備えられているかを確認し、精神的に支えたという。

同局はジダンがロッカールームに入ったかは明言しなかったが、スタッフと会話し、敗北は終わりではないと励ましたという。また、点差はわずかなチャンスをものにしたメッシの個人技によると指摘した。

また、3失点すべてをルカの責任にするのは誤りだとし、結果の違いは両チームの個人能力差と、決定機を生かすメッシの卓越した能力によると語ったという。

敗戦後、ルカは厳しい批判にさらされている。この試合でメッシが大会初のハットトリックを達成したため、一部の声は失点の責任を彼に帰している。