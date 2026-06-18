メッシのハットトリックの後、ジネディーヌ・ジダンはアルジェリア代表との一線を越えたのか？

アルジェリアサッカー界の注目は、アルゼンチンとの開幕戦の観客席に向けられた。メッシ率いるチームが3-0で勝利したこの試合会場で、フランス代表ジネディーヌ・ジダンが姿を見せたと報じられたためだ。

息子のルカがアルジェリア代表に選ばれているため、ピッチ外での役割を巡る憶測も再燃した。

地元メディアによると、アルゼンチンに0-3で敗れた後、ジダンはアルジェリア代表のロッカールームへ向かったという。

『アル・ハダフ』チャンネルによると、3失点後に批判が噴出したため、ジダンは観客席から施設へ降り、大舞台に挑む息子の精神的な支えとなったという。

同局はジダンがロッカールームに入ったかは明言しなかったが、スタッフ数名と会話し、「敗退は終わりではない」と励ましたという。また、得点差については「わずかなチャンスをものにしたメッシの個人技が勝因だ」と指摘した。

また、3失点すべてをルカの責任にするのは誤りだとし、結果の違いは両チームの個人能力差と、決定機を生かしたメッシの卓越した能力によると語った。

敗戦後、ルカは厳しい批判にさらされている。この試合でメッシが大会初のハットトリックを達成したため、一部の声は失点の責任を彼に帰している。