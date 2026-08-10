ロサリオ近郊のペレス市にあるエル・プラード墓地で、メッシ家のみによる非公開の式が営まれた後、インテル・マイアミの選手は父ホルヘとの最後の別れを終えたのち、家族とさらに数時間を過ごすため、アメリカへの帰国を延期することを決めた。

アルゼンチン代表のキャプテンは土曜日の夜に祖国に到着し、父が眠る非公開の墓地で一晩を過ごし、日曜日の午後になって初めてその場を後にした。

そして数時間後、ケンタッキー州フネス市にある壁に囲まれた住宅地の自宅へと向かった。

アルゼンチンのサイトインフォバエによると、「その光景には、彼ほどの地位にある公人には珍しい特徴があった。到着や埋葬の式について、ほとんど何の情報も漏れなかったのだ。チャーター機は8日土曜日の正午にフォート・ローダーデールを出発し、フィッシャートンのマルビナス諸島空港に着陸した。そこからメッシは、妻アントネラ・ロクッソと子どもたちとともに、直接ペレスの墓地へと向かい、そこで兄弟や近しい人々と落ち合った」。

別れの式は閉ざされた扉の奥で行われ、わずかな見物人が立ち会い、子どもたちが愛情の表現として残したいくつかの記念の品があった。

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また、アルゼンチンサッカー協会とアルゼンチン代表のコーチングスタッフが送った花輪も見られた。

メッシ家を乗せた黒のSUVが墓地に入ると、訪問者の一人が「強くいてくれ、レオ！」と叫んだ。この言葉は、墓地の側面の門に掲げられた横断幕にも記されていた。ロサリオの冬の夜の寒さが、その場から人々を遠ざけ、静寂の雰囲気を強めた。結果として、大きな式典的な演出のない静かな別れとなった。この街は、干渉することなく哀悼の意を示し、家族が必要と考えたプライバシーを完全に尊重した。

日曜日の朝、8時を過ぎると、エル・プラードに動きが戻った。正午前にアメリカへ帰国するのではないかとの憶測が飛び交ったが、飛行機は空のまま離陸し、車列が現れたのは午後3時を過ぎてからで、一家が長年ロサリオで暮らしているケンタッキーの閉鎖型住宅地に向かった。

その地域で唯一目立った変化は、カントリークラブの入り口に陣取ったおよそ12人の記者の存在だった。

近隣の住民たちは、一家の自宅の場所を知っていながらも、写真の撮影を求めたり、その瞬間のプライバシーを妨げたりするために近づくことを避けた。

ホルヘ・メッシは数か月にわたり病を患っており、広く公表はされていなかったものの、そのことを知っていたのは近しい人々だけだった。この秘密はワールドカップの間も守られ、リオネルがプレーする一方で、父は健康状態のため直前で渡航を取りやめ、家族の大半は彼を支えるために残った。

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