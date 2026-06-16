全米カンザス市のスタジアムが注目されている。アルジェリア代表はワールドカップ初戦のアルゼンチン戦に臨み、会場はかつてない熱気に包まれた。

「砂漠の戦士たち」は、海外在住アルジェリア人コミュニティとローレンス市民の予想外の支援を受け、自信を強めている。代表団の周囲は、まるでサッカーの祭典のような高揚感に包まれている。

アルジェリア代表のウラジミール・ペトコビッチ監督は、地元紙「ラ・ガゼット・ド・フェニックス」の報道によると、米国到着後、ファンからの大きな支援に誇りを表明。この熱狂が選手たちの士気を高めていると強調した。

ペトコビッチ監督は記者会見で「多くのファンが試合に集まるのはアルジェリアサッカーの特徴だ。批判されても彼らは我々を見捨てない。アメリカ人を含む大勢のサポーターの姿に感動している。彼らの期待に応えたい」と語った。

メディアはアルゼンチンのスター、リオネル・メッシに注目している。しかしピトコビッチ監督は、この試合を個人戦に縮小するのを拒み、「アルゼンチンは組織力と大会経験で完成されたチーム」と強調した。

個のマークよりチーム全体のパフォーマンスが重要だとし、「世界王者との試合の難しさは理解しているが、体も心も準備はできている」と語った。

ボスニア系スイス人の指揮官は、初戦で好結果を出し、大会を好スタート切ることが重要だと強調した。

「ここ数週間、集中して準備を進めてきた。アルゼンチン戦への準備は万端だ。我々は優勝候補ではないが、ワールドカップでは何が起こるか分からない。集中してプレーし、世界王者に対抗できると信じなければならない」と語った。

メッシ対策については「特別なプランはない。全体として抑える」と断言した。 「メッシを止める特別なプランはない。チーム全体で脅威を抑え込む。理論上はアルゼンチンが優位でも、サッカーに不可能はない。勝つ、あるいは良い結果を得るには、彼らより努力するしかない」