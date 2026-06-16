「メッシのことは頭になかった」…アルジェリア代表監督がアルゼンチンに挑む

カンザス市のスタジアムが注目されている。アルジェリア代表はワールドカップ初戦でアルゼンチンと対戦し、会場はかつてない熱気に包まれている。

「砂漠の戦士たち」は、海外在住アルジェリア人コミュニティとローレンス市民の予想外の声援を受け、自信を強めている。試合を目前に控えた代表団の周囲は、まさにサッカーの祭典の様相だ。

アルジェリア代表のウラジミール・ペトコビッチ監督は、地元紙「ラ・ガゼット・ド・フェニックス」の報道によると、米国到着後にチームに寄せられた大規模な支援に誇りを表明。この熱狂が選手たちの士気を大きく高めていると強調した。

ペトコビッチ監督は記者会見で「多くのファンが試合に集まるのはアルジェリアサッカーの特徴だ。批判されても彼らは我々を見捨てない。アメリカ人を含む大勢のサポーターの姿に感動している。期待に応えたい」と語った。

メディアの関心はアルゼンチンのスター、リオネル・メッシに集まっている。しかしピトコビッチ監督は、この試合を個人戦に縮小するのを拒み、「アルゼンチンは強固なチームプレーと大会経験で鍛えられた完成されたチームだ」と強調した。

個のマークよりチーム全体のパフォーマンスが重要だと語り、「世界王者を相手に難しさは理解しているが、体も心も準備万端だ」と続けた。

ボスニア系スイス人の指揮官は、初戦で好結果を出し、大会を好スタート切ることが重要だと強調した。

「ここ数週間、集中して準備してきた。アルゼンチン戦への準備は整っている。私たちは優勝候補ではないが、ワールドカップでは何が起こるか分からない。集中してプレーし、世界王者に対抗できると信じなければならない」と語った。

メッシ対策については「特別なプランはない。全体として抑える」と断言した。 「メッシを止める特別なプランはない。チーム全体として脅威を抑え込む。理論上はアルゼンチンが優位だが、サッカーに不可能なことはない。勝つ、あるいは良い結果を得るには、彼らより努力するだけだ」