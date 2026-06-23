「メッシに甘かったのか？」…エジプト人審判のアミン・オマルが批判されている。

エジプト人審判のアミン・オマールは、2026年ワールドカップのアルゼンチン対オーストリア戦（2-0）で物議を醸す判定を下し、称賛から批判へと一転した。この判定でオーストリアのスタッフやサポーターは、リオネル・メッシに対する彼の公平性を疑問視するようになった。

オーストリアのラルフ・ラングニック監督は、メッシの先制点につながる攻撃でシャヴィエル・シャラーガーへのファウルを見逃されたと主張。「PKのときのように第4審判に映像確認を求め、見ていれば同じ場面が見えたはずだ。腹立たしい」と語った。

さらに、ディフェンダーのコンラッド・ライマーがラウタロ・マルティネスから頭部への打撃を受けた際も、オマル主審は明らかなファウルを見逃した。むしろバイエルン・ミュンヘンの選手に抗議するなと怒鳴りつけ、オーストリアサポーターの怒りを買った。

メッシが審判を巡って物議を醸したのは初めてではない。アルジェリア協会は以前、ディフェンダー・イッサ・マンディへの危険なファウルでアルゼンチン選手が退場しなかったことに抗議。その試合でメッシはハットトリックを決めた。

韓国対チェコ戦では高い評価を受けた同主審だが、今回の判定で国際サッカー連盟（FIFA）の監視対象となっている。