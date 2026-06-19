緊張と批判の中、アルジェリア代表は2026年W杯のGK陣の将来を左右する重要な試練に直面している。

グループ10の初戦でアルゼンチンに0-3で敗れた「砂漠の戦士たち」は、6月23日早朝4時（アルジェリア時間）に控えるヨルダン戦へ向け、すでに練習を再開している。

GKルカ・ジダンは大きな弱点だった。1点目はゴール前へ無理に飛び出し、メッシのシュートを止めきれなかった。

2点目はアレクシス・マカリストのロングボールを処理し損ね、ボールがメッシの足元に転がり、そのままネットを揺らされた。3点目についてはルカにできることはほとんどなかった。

唯一の好守はメッシとの1対1を止めた場面だけ。総じて期待外れで、観客やメディアから厳しい批判を受けた。ルカはヨルダン戦でも先発できるのか。

アルジェリアメディア「TSA Tout sur l'Algérie」は、正GK交代を示唆。ペトコヴィッチ監督は、スイス2部スタッド・ニヨネでプレーする代表2試合出場のみのマステール起用を検討しているという。

連盟が公開した練習写真・動画にはルカが写っておらず、マステルが確認できる。

ただし、リヤド・マフレズ、リヤン・アイト・ヌリ、イッサ・マンディなどの主力も写っていなかったため、最終判断は出ていない。

活躍とミスを同時に見せかねないルカ・ジダン。ペトコビッチ監督は彼を信頼するのか、それとも新顔に賭けるのか。