「メッシとロナウドは史上最高だが、ムバッペは……」

ウェイン・ルーニーは、ワールドカップ開幕戦のセネガル戦（3-1で勝利）で2得点を挙げたフランス代表キリアン・ムバッペを絶賛した。元イングランド代表最多得点者のルーニーは、2度ワールドカップを制したブラジルのレジェンドに例えている。

「リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドは史上最高だ。だがプレースタイルなら、ムバッペがブラジルのロナウドに一番近い」と、ルーニーはBBCの番組で語った。

「彼はテクニックに優れ、果敢にプレーし、ディフェンスの裏に飛び込んでゴールを決める。我々は彼の価値を十分に評価できていないのではないか」と語り、ムバッペが過小評価されているとの見解を示した。

ロナウドは1994年W杯制後にPSVへ移籍し、欧州で名を馳せた。その後バルセロナ、インテル、レアル・マドリード、ACミランで活躍し、母国のコリンチャンスで現役を終えた。

卓越したテクニックと矢のようなスピードを兼ね備えたフォワードは、2002年にほぼ独力でブラジルを5度目の優勝へ導いた。度重なる大けがに悩まされたロナウドは、2011年に現役を引退した。

ムバッペは2018年大会で優勝し、2022年カタール大会では準優勝。アルゼンチンとの決勝（3－3）でハットトリックを達成したが、PK戦の末に優勝を逃した。

彼はセネガル戦で2得点を挙げ、その実力を示した。この活躍もあり、デシャン監督率いるフランス代表は次期王者の有力候補とされている。