メッシとマラドーナ……この歴史的な比較について、クリスポは『クーワラ』に何を語ったのか？

アルゼンチン代表の元スター、エルナン・クリスポが、現主将リオネル・メッシと故ディエゴ・マラドーナを比較した。

クリスポは1990年代末から2000年代初頭のアルゼンチン代表でトップストライカーとして活躍し、国際試合64試合で35得点を挙げた。

1998、2002、2006年の3大会でアルビセレステの一員として8試合4得点をマークした。

どちらが優れているかと問われると、クリスポは「我々は歴史上最も偉大な2人を同時に楽しめた唯一の国だ」と語った。

後日公開予定のクワラとのインタビューでは「ディエゴは純粋な情熱で、私の子供の頃のヒーローだった。一方、リオは技術の完璧さと持続性を体現している」と語った。

さらに「2人を比較する必要はない。アルゼンチン人として、同時に2人を見られたことに感謝している」と語った。

マラドーナは1986年、メッシは2022年にアルゼンチンを優勝に導いた。「ラ・ピグ」の愛称で呼ばれるメッシは、来年6月の2026年大会でもチームを率い、その偉業再現を狙う。

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