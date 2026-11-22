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リオネル・メッシとインテル・マイアミのMLSカップ連覇の夢は、ホームでコロンバス・クルーに0-3で敗れ、風前のともしびとなった。大本命としてプレーオフに臨んだ前回王者は、土曜夜にNuスタジアムで行われた同会場初のプレーオフで完敗した。

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自ら招いたミスで崩れたマイアミ

インテル・マイアミは開始8分、GKデイン・セントクレアがゴールを飛び出してペナルティーエリア内でゴンサロ・タピアにファウル。タピアにPKを決められ、先制を許した。その後、メッシのシュートはアメリカ代表GKパトリック・シュルテの見事なセーブに阻まれ、ルイス・スアレスも決定機でシュートを枠外に外した。

セントクレアの好セーブで失点を1点に抑えていたが、36分にDFゴンサロ・ルハンが2枚目のイエローカードを受けて退場。苛立ちを募らせたメッシも、近距離からタピアの顔に向けてボールを投げつけ、警告を受けた。コロンバスは10人となったホームチームを後半序盤の6分間に2得点で突き放す。タハ・ハブルーンがブライス・メンデスのスルーパスに足の内側で合わせ、続いてタピアがヤニック・ブライトをかわして抜け出した。これを受け、クルーの暫定監督ローラン・クルトワは、体力を温存し、2枚目の警告を避けるため、30分以上を残してタピアを下げた。

ゴンサレス監督、好機を逃したことと試合の転機を悔やむ

インテル・マイアミのキリ・ゴンサレス監督は、序盤に決定機を逃したこととルハンの退場を敗因に挙げた。「チームは試合を決める明確なチャンスを4、5回つくったが、決められず、相手GKにも防がれた」とゴンサレス監督は記者団に語った。「その後のレッドカードで、試合の様相は完全に変わった」

「ただ、11人対11人だった時間に目を向ければ、チャンスは数多くつくった。何をやってもうまくいかない、そういう試合だった。歯を食いしばって耐えるしかない。まだ次の試合がある。敵地で勝ち、ホームに戻って決着をつけなければならない。責任はすべて私にある」

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対照的な成績が浮き彫りにするマイアミの不振

得点王でMVPの最有力候補でもあるメッシを擁する第2シードのマイアミは、第7シードのコロンバスを勝ち点で13上回ってレギュラーシーズンを終えた。しかし、直近18試合のMLSでわずか5勝。4月以降、新たな本拠地である収容人数2万6700人のNuスタジアムでも17試合で6勝にとどまり、今回初めて同会場で無得点に終わった。一方、クルトワ監督は9月1日にイースタン・カンファレンス最下位だったクルーを、リーグ最多となる6連勝で押し上げた。

ブラジル人MFカゼミーロは、敗退の危機に際して冷静さを求めた。「プレッシャー？ もちろんある」と、かつてレアル・マドリーとマンチェスター・ユナイテッドでプレーしたカゼミーロは語った。「インテル・マイアミは常に勝利を目指して戦うし、次の試合に負ければ敗退だと分かっている。それがプレッシャーだ。今、最も大切なのは冷静でいること。もっと良いプレーをしなければならないし、それができると分かっている。僕たちは順位表で2位だった。だから次の試合で、僕たちがどれほど強いかをほかのチームに示したい」

金曜のオハイオ遠征を前に敗退の危機

3戦2勝方式の対戦は金曜日、オハイオ州コロンバスに舞台を移す。マイアミは12月2日にホームで行われる決着の第3戦に持ち込むため、勝利が必要だ。直近18試合で5勝という不振を止めなければならない前回王者にとって、6連勝中で、休養を与えられたタピアも擁するクルーとの一戦は厳しい挑戦となる。