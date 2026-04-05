メッシではなく、この選手がインター・マイアミFCの新スタジアムで初ゴールを決めた

土曜から日曜にかけての夜、リオネル・メッシはインテル・マイアミFCの新本拠地「ニュー・スタジアム」での初ゴールを、開始わずか10分で決めた。しかし、オースティンFCに2-2で引き分けたため、共同オーナーのデビッド・ベッカム率いる同クラブは、MLSイースタン・カンファレンスの首位ナッシュビルに並ぶことができなかった。

インター・マイアミの新スタジアムで最初のゴールを決めたのはメッシではなかった。その栄誉は、6分に南フロリダで先制点を挙げたオースティンのDFギルヘルメ・ビロに帰属する。そのわずか4分後、メッシ（38）が鋭いヘディングで同点に追いつき、自身の名前が冠されたスタンドの前でゴールを祝った。

オースティンは前半に2度ポストを叩き、PKを要求したが認められなかった。後半開始直後、メッシがホームチームでボールを失った後、ジェイデン・ネルソンがアウェイチームに1-2のリードをもたらした。

インター・マイアミは試合終盤に敗戦を回避した。ハビエル・マスチェラーノ監督は39歳のルイス・スアレスを投入し、ウルグアイ出身のこのFWは数分後にボレーシュートを決めた。この白熱した一戦の終了間際、メッシはフリーキックでポストを叩いた。

こうしてインター・マイアミは勝ち点1を獲得し、MLSでの5試合連続無敗を継続した。少なくとも、収容人数2万6700人の新スタジアムでの敗戦は免れた。

ベッカムは、クラブが長年にわたって成し遂げてきたことを誇りに思っている。「13年前、私はマイアミを選んだと発表した。当時は名もなきチームだった。ファンもいなかった。 スタジアムもなかった。今日、私は私たちの新しいホームに立っている。私たちはMLSのチャンピオンだ。マイアミにはサッカー史上最高の選手が在籍している。夢は本当に叶うものだ」と、この野心的なアメリカンクラブのオーナーは喜びを語った。