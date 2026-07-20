メッシでさえスキャンダルを免れなかった！アルゼンチン、ワールドカップ史上「最悪の振る舞い」を記録。

アルゼンチン代表は、2026年W杯決勝でスペインに延長1-0で敗れた後、表彰式でスペイン代表に背を向けた。 さらに選手たちはメディアへの登場も拒否し、「勝っても負けても礼儀がない」と批判された。

表彰式では全員が表彰台に背を向けて自国サポーターの方を向いた。礼儀として、敗者は優勝チームに拍手を送るべきだ。しかもスペインは直前に栄誉の通路を作っていた。 試合終了のホイッスル後、彼らは無言でピッチを去り、報道陣へのコメントもなかった。

試合終了のホイッスル直後、ピッチではパリデスがハビとガルシアに暴行、モリーナがロドリの胸を殴り、スタッフのアヤラがオルモを平手打ちする場面も見られた。 さらにニコラス・オタメンディはロドリを激しく非難し、エメリク・ラポートとともに「1週間泣いていた」と挑発した。

スペイン代表MFダニー・オルモは「私たちにとって重要なのは、他者に伝えたい価値観だ。私たちは多くの世代や子供たちの手本であり、彼らもまた手本になるべきだ」と語った。

試合後の会見にはアルゼンチン代表選手全員が姿を現さず、リオネル・メッシもメディアを避けた。

レオネル・スカローニ監督だけが会見に臨んだが、涙で言葉を詰まらせ、途中で退席した。

2022年W杯優勝監督で来年12月まで契約が残るスカローニは、代表の将来について迷いを口にした。2030年W杯後も契約延長で口頭合意済みという報道があるにもかかわらずである。

48歳の指揮官は涙を流す前にこう語った。 「頭にはあるが、契約期間までは全うする。その先は様子を見たい。これほどの成果をまた挙げられるか分からない」と語り、過去数年の成果を再現する難しさをにじませた。

アルゼンチン代表が振る舞いで物議を醸すのは初めてではない。2022年W杯決勝でフランスを破った後の祝勝パフォーマンスは「下品で侮辱的」と批判された。 近年続くスポーツマンシップに欠ける行動が、今回も確認された。