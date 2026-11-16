メッシかロナウドか？クヴァラツヘリアが自身の憧れの存在を選ぶ

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パリ・サンジェルマンに所属するジョージア出身のフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、サッカー界における自身の憧れの存在を明かした。あわせて、世界屈指のスターへと成長し、チャンピオンズリーグで類まれな偉業を成し遂げる以前に、父親が自身の人格とキャリアの形成に果たした大きな役割についても語っている。

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クヴァラツヘリアは フランス誌『GQ』のロングインタビューに応じ、自身のサッカー人生の原点を振り返った。元選手で指導者に転身した父バドリこそが最初の手本であり、幼少期には録画された父の試合を何度も繰り返し見て、父のような選手になることを夢見ていたという。

クヴァラツヘリアは父についてこう語った。「当時は今のようにYouTubeがなかったから、母が録画していた父の試合の映像を何度も何度も見ていた。父は素晴らしい選手で、遠い距離からとても強烈なシュートを打っていた。あるときにはチャンピオンズリーグ予選の試合で3ゴールを決めたこともある。父のようになりたかったんだ」

クヴァラツヘリアは父の試合を見るだけにとどまらず、ジョージアの路上で友人たちとボールを蹴り始めた。特に集合住宅の高層棟に囲まれたグラウンドでプレーし、住民たちは自宅の窓から試合を見守るのが常だったという。

その環境が自身のスキル向上につながったと説明し、こう語っている。「ジョージアには四方を建物に囲まれたグラウンドがあって、ほとんどブラジルと同じような感じなんだ。プレーしていると、みんなが窓から顔を出して試合を見る。選択肢はない。何か特別なものを見せなければならないんだ」

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歩みの中にあったクリスティアーノ・ロナウドの存在

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クヴァラツヘリアは、ポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドの歩みに影響を受けたことも明かした。特にハードワークや身体能力の向上への取り組みという点においてだ。

ディナモ・トビリシのアカデミーに在籍していた初期、細身の体格が原因で存在感を示すことに苦労し、上の年代のチームへの昇格がかなわなかった。そこでロナウドを手本として、さらに努力を重ねたという。

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当時についてクヴァラツヘリアはこう振り返る。「最初はとても大変だった。でも16歳になったとき、トップチームでプレーし始めたんだ」

スターへの道のりは決して平坦ではなかった。ジョージアのルスタヴィに移籍した後、ロコモティフ・モスクワでの挑戦を経験したが、このロシアのクラブを納得させることはできず、大半をベンチで過ごした末にジョージアへ戻ることになった。

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その後、ルビン・カザンで新たなチャンスを得ると主力に定着。フィジカルの強化にも取り組み、相手をかわしてゴールへ向かう突破力でロシア・リーグのファンを魅了し、同リーグの最優秀若手選手賞を2年連続で受賞した。

欧州で見向きもされなかった選手からナポリ、パリのスターへ

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クヴァラツヘリアの苦難は、ロシアでの最初の挑戦で終わりはしなかった。ルビン・カザンで輝きを放ちながらも、欧州のビッグクラブがこぞって獲得に動くことはなかったのだ。

ジョージア代表の元監督ウィリー・サニョルは、同選手を欧州の複数のクラブに売り込もうとしたものの、不可解な難色を示され、ジョージア国籍であることを理由に西欧のサッカーに適応できるのかを疑問視されることさえあったと明かしている。

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2022年にロシア・ウクライナ戦争が勃発すると、クヴァラツヘリアはルビン・カザンを離れて母国に戻ることを決断し、ディナモ・バトゥミに加入。11試合に出場して8ゴール2アシストを記録した。

クヴァラツヘリアはこの時期をキャリアで最も重要な期間だったとし、「サッカー人生全体で最も重要な2カ月だった」と語っている。

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そしてジョージアから、欧州のスターへの本当の旅が始まった。約1000万ユーロでナポリに移籍すると、2022-23シーズンのセリエA優勝に貢献し、クラブのレジェンドであるディエゴ・マラドーナにちなんだ「クヴァラドーナ」の愛称を得た。

その後、2025年1月に推定約7000万ユーロとされる移籍金でパリ・サンジェルマンへ移籍。欧州での戦いにおけるチームのキーマンの一人となり、チャンピオンズリーグ2連覇に貢献したうえ、2025-26シーズンの同大会最優秀選手賞を受賞した。