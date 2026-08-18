いつもの候補選手たちが決定的かつ継続的なパフォーマンスを見せられなかったシーズンにおいて、ハリー・ケインの名がバロンドールレースで大きく浮上した。

このイングランド代表FWは、バイエルン・ミュンヘンのレジェンドであるローター・マテウスの支持を得た。マテウスは今年、彼をすべての候補者の筆頭に挙げている。

マテウスはドイツのスカイのネットワークが伝えた発言のなかでこう語った。「私にとって、バロンドール受賞の最有力候補はハリー・ケインだ。私は1試合や1つの大会ではなく、1年間全体を見ている」

さらに続けた。「何人かの選手がバルセロナでラ・リーガのタイトルを獲得し、その後スペイン代表として世界王者になった。しかし、明確に全員を上回った選手が1人でもいただろうか。ラミン・ヤマルの場合、私はそうは思わない」

マテウスはケインと複数のライバルたちを比較し、リオネル・メッシはインテル・マイアミでアメリカのリーグを制したが、それは強さの面でヨーロッパの各リーグに匹敵する大会ではないと説明した。彼の発言によれば、メッシはワールドカップで8ゴールを決めたものの、PKを2本外したという。

また、キリアン・ムバッペはフランス代表としてワールドカップの準決勝に進出したが、レアル・マドリードでは何のタイトルも獲得しなかったと指摘した。これはイングランド代表とスペインのクラブでのジュード・ベリンガムにも当てはまるという。

マテウスは、ケインがバイエルン・ミュンヘンで並外れたシーズンを送ったと見ている。2つの国内タイトルを戴冠し、1年を通じて明確な低迷期がなかったからだ。

彼はこう語った。「ケインのシーズンにおける唯一の欠点は、ワールドカップの決勝やチャンピオンズリーグの決勝に到達しなかったことだ。それ以外は、素晴らしいレベルを見せ、私の見る限りでは一度も不調な時期がなかった」

さらに続けた。「ケインとロドリは、ピッチ上での行動に自らを語らせるタイプの選手であり、緑の長方形の外での話題を通じてスポットライトを求めることはない」

ドイツのレジェンドは発言をこう締めくくった。「私にとって、ケインは他のどの選手よりもバロンドールにふさわしい選手だ」