魅惑の夜、リオネル・メッシは独自の方法で記録とライバルに応えた。アルゼンチン代表の主将はチームを率い、ワールドカップの歴史を塗り替え、年齢がただの数字であることを示した。

マイアミの主将でもあるアルゼンチン代表メッシは、アルジェリア戦でチームを大勝に導き、 歴史的なハットトリックを達成し、通算16ゴールでミロスラフ・クローゼ（ドイツ）と並んでワールドカップ歴代得点王に立った。

この快挙は劇的なタイミングだった。数時間前、キリアン・エムバペが2得点を挙げ14ゴールに到達し、一時的に首位に立っていた。 しかしメッシはすぐさま3得点を奪い、38歳でも頂点に戻った。

この記録の価値を高めているのは、メッシが現在、2023年7月に加入したインター・マイアミでMLS（メジャーリーグサッカー）にプレーしながら達成した点だ。 彼の加入でMLSへの注目が高まり、ジョルディ・アルバ、セルヒオ・ブスケツ、ルイス・スアレス、ロドリゴ・デ・ポール、ソン・フンミン、ウーゴ・ロリスなど多くのスターが追随した。このサッカー革命の最大功労者は、他でもないメッシである。

このハットトリックでメッシは、MLS現役選手としてW杯初となるハットトリックを達成し、輝かしいキャリアにまた一つ唯一無二の偉業を加えた。その活躍は、彼が所属するリーグの価値を世界へ示した。

現在、タンゴの主将には2つの大使命が待ち受ける。 ひとつは、自身にとって最後のメジャー大会となる本大会でアルゼンチン代表として連覇を目指すこと。グループステージではオーストリア、ヨルダンと対戦し、勝ち進めればノックアウトステージへ。もうひとつは、加入後に強豪へと変貌したインテル・マイアミでさらに栄冠を追い求めることだ。