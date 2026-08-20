リオネル・メッシが水曜夜から木曜未明にかけて、インテル・マイアミのためにゴールを決めた。39歳の司令塔は、その得点を、闘病の末に68歳でこの世を去った父ホルヘにささげた。

メッシはMLSイースタン・カンファレンスのフィラデルフィア・ユニオンとのアウェー戦（2-2）で、前半に見事な形で1-2のゴールを記録した。得点後、インテル・マイアミのスターは天に向かって2本の指を掲げ、亡き父への賛辞を示した。

アルゼンチン代表FWはホルヘ・メッシの死後、自身の選手としての将来について迷いを口にしていた。「あなたなしで何をすればいいのか分からない。僕はずっとただサッカーをしてきただけで、これからもそれをそんなに長く続けるのかどうか、今は迷いがある」

「あなたは最初から僕の大きな支えだった。そして終わりまではもうほんの少しだった。なぜあと少し持ちこたえてくれなかったんだ、僕たちが一緒にそれをやり遂げられるように？」と、悲しみに暮れるメッシは自身のインスタグラムでつづった。

メッシは小競り合いにも関与した。口論の最中にクイン・サリバンに一発を見舞い、その後は両選手がしばらく額を突き合わせる場面となった。

インテル・マイアミは1-2のリードを守れず、フィラデルフィアで2-2の引き分けに終わった。かなり深いアディショナルタイムには、小競り合いの末、すでにマンチェスター・シティ入りが決まっているホームの逸材カバン・サリバンと、アウェーのヤニック・ブライトがともに退場処分となった。

メッシらはMLSイースタン・カンファレンスで2位につけており、首位ナッシュビルとは勝ち点7差となっている。その首位チームは先週、インテル・マイアミに4-1で勝利した。