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翻訳者：

メッシが驚異的な記録に接近、ロナウドには到達不可能

アル・ナスル
インテル・マイアミ
リオネル・メッシ
クリスティアーノ・ロナウド
サウジ・プロフェッショナルリーグ
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アルゼンチン
ポルトガル

超人的な存在

リオネル・メッシは、インテル・マイアミを敵地でのニューイングランド・レボリューション戦で2-1の勝利に導き、自身のサッカー人生における並外れた記録を更新し続けた。メジャーリーグサッカーの一戦で1ゴール1アシストを記録し、ゴール関与の記録において新たな歴史的偉業の達成に近づいている。

39歳のアルゼンチン代表スターは、今季の成績を26ゴール13アシストに伸ばした。さらにキャリア通算ゴール数は1184試合で937ゴールに達し、104分に1ゴールのペースとなっている。

インテル・マイアミのキャプテンの数字はこれにとどまらない。アシスト数は428に達し、クラブと代表を合わせたゴール関与の総数は1365となり、71分に1回のペースで関与していることになる。これにより、1400の大台到達まであとわずか35関与に迫った。

メッシの直近の数字は、この記録到達への可能性を一層高めている。2026年ワールドカップでのオーストリア戦以降、アルゼンチン代表とインテル・マイアミで戦った直近27試合で36ゴールに関与しているからだ。

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歴史的な数字をめぐる争いにおいて、メッシはポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドを追い続けている。ロナウドは1343試合で985ゴール、111分に1ゴールのペースで得点ランキングのトップに立ち、アルゼンチン代表のメッシに48ゴールの差をつけている。

しかし、ゴール関与の総数での優位はメッシが保っている。両スターのアシスト数における大きな差により、メッシは1365関与に達し、ロナウドの1246関与を上回っている。

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