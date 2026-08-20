リオネル・メッシが水曜夜から木曜未明にかけて、インテル・マイアミのためにゴールを決めた。39歳の司令塔は、その得点を父ホルヘに捧げた。ホルヘは最近、闘病の末に68歳で亡くなった。

メッシはMLSイースタン・カンファレンスの敵地フィラデルフィア・ユニオン戦（2-2）で、前半に見事な形で1-2となるゴールを決めた。得点後、インテル・マイアミのスターは亡き父への敬意を込め、2本の指を天に向けた。

アルゼンチン人FWは、ホルヘ・メッシの死後、自身の選手としての将来に疑問を口にしていた。「君がいない中で何をすればいいのか分からない。僕はずっとただサッカーをしてきただけで、今はそれをこの先も長く続けるのかどうか、迷いがある」

「最初から君は僕の大きな支えだったし、終わりまではもうほんのわずかしか残っていなかった。なぜもう少しだけ踏ん張ってくれなかったんだ、一緒に最後までやり遂げられるように？」と、悲しみに暮れるメッシは自身のインスタグラムでつづった。

メッシは小競り合いにも関与した。口論の最中にクイン・サリバンへ軽く手を出し、その後は両選手がしばらく額を突き合わせるように向き合った。

インテル・マイアミは1-2のリードを守れず、フィラデルフィアで2-2の引き分けに甘んじた。はるかアディショナルタイムに入ってからは、小競り合いの末、すでにマンチェスター・シティ加入が決まっているホームチームの神童カバン・サリバンと、アウェーチームのヤニック・ブライトにレッドカードが出た。

メッシらはMLSイースタン・カンファレンスで2位につけており、首位ナッシュビルとは勝ち点7差となっている。首位チームは先週、インテル・マイアミに4-1で勝利した。