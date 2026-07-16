メッシが激怒：「誰も私たちに気遣ってくれなかった…怒りたい人は怒ればいい！」

アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは、水曜日の準決勝でイングランドを2-1で破り、2026年ワールドカップ決勝進出を決めた。

スペインがフランスを2－0で破り、日曜の決勝で両国が対戦することになった。

メッシとチームメイトは大会中、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長（スイス）から優遇されているとの批判にさらされてきた。この状況がイングランド戦後のレジェンドの怒りに火を点けた。

負けるわけにはいかない試合だった。

試合後、メッシは「アルゼンチン国民に新たな喜びを届けられ、誇りに思う。負けたくなかった特別な試合だ」と語った。

「試合前は『ただの試合だ』と言っていたが、実際には私たちにとって大きな意味を持つ一戦だった。勝ち進んで再び決勝に行けることをとても嬉しく思う」と続けた。

さらに「正直、起きたことは信じられない。このワールドカップの展開は実に素晴らしい。イングランドとの準決勝は、アルゼンチン人にとって非常に特別な試合だった」と語った。

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彼は強調した。「結局はサッカーの試合だが、イングランド戦が持つ象徴性を考えれば、負けるつもりはなかった」。

続けてこう語った。「私たちは再び成し遂げ、勝利を掴んだ方法に大きな喜びと誇りを感じている。試合が膠着し相手に先制された後も、勝利を求め戦い続けた。賢くプレーし、努力し、強い意欲と闘志を示した。 このチームは、最も過酷な状況でも真価を示した」

この変革は2019年のコパ・アメリカから始まった。

そして彼は続けた： 「2019年のコパ・アメリカ準決勝でブラジルに敗れた後、チームは大きく変わりました。そこから世代は団結し、数々の成果を挙げ、歴史的な瞬間を共有してきました」。

さらに彼はこう続けた。「勝利やタイトルも大切だが、何よりも素晴らしいのは、このチームで共に過ごす時間と、日々私たちを結びつける闘志だ。私は代表で長い年月を過ごしてきたが、今は誇りと喜びを感じながら一瞬一瞬を楽しんでいる。いつも言っているように、本当に感謝している」。

懐疑論者たちへの力強いメッセージ

メッシはさらに「今日、私たちは皆が目指していた目標、つまり大会の決勝戦への進出を果たした」と語った。

最後にこう結んだ。 「我々は世界王者として、過去4年間で最高の代表チームとして決勝に臨む。怒る者は怒り、言いたい者は言えばいい。我々はピッチ上で再び証明した。誰からも何も与えられていないこと、世界トップ2の座を正当な実力で勝ち取ったこと、そして8年間で2度目の決勝進出が偶然でもお世辞でもないことを。」