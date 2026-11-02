バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のフォワード、ハリー・ケインが、サッカー界のあるレジェンドから手に入れたいと願う技術を明かし、それを現在の能力に加えれば、止めることがまったく困難なフォワードになるだろうと語った。

2026年のバロンドールを受賞したケインの発言は、ピッチ上での絶え間ない進化や、肉体的・技術的にピークと評する水準に到達してもなお改善を目指している部分について語るなかで飛び出した。

ケインが自らの野心の秘密を明かす

33歳のイングランド人フォワードは、 トリブーナが伝えた発言のなかで、バロンドールを受賞してもなお弱点を抱えているかという問いに対し、こう答えた。「もちろんだ! 改善したいと思う部分は常にあるし、サッカーを引退すると決めるその日まで、その状態は続くだろう。それは間違いない」

さらにこう続けた。「だが同時に、これほど完成された選手になれたことはこれまでなかったと思う。肉体的にも精神的にも、ピッチに入るとき、自分の能力のピークにいると感じるんだ」

ケインは、ゲームの理解、スペースの活用、ポジショニング、ディフェンダーを自らの位置から引き出すこと、そして攻撃を仕留める能力において、高いレベルに到達したと説明した。

そして続けた。「これらすべての部分が、今や最高のレベルに達している。トレーニングでもそれを感じるし、とりわけゴールを決める方法を通じて実感する。これまでのどの時期よりも多彩な選手になれたと感じていて、それが自分の原動力になっているんだ」

ケインの大きな願い

しかし驚きだったのは、ケインが自らの攻撃の武器庫に加えたいと願う技術を明かしたときだった。彼は、その能力を手に入れることを夢見る足の持ち主として、インテル・マイアミの主将であるアルゼンチン人スター、リオネル・メッシに言及した。

バイエルン・ミュンヘンのフォワードは笑みを浮かべながらこう語った。「もし今メッシの左足を持っていたら、僕を止めるのはほぼ不可能になるだろうね!」

この言葉は、メッシの並外れた能力、とりわけシュート、ドリブル、チャンスメイクを通じて彼のキャリアに違いをもたらしてきた左足に対するケインの称賛を物語っている。

成し遂げたことに満足しない

ケインは、現在自分が最高の水準を発揮していると感じてはいるものの、進化を続ける意欲をなお持ち合わせていると強調し、こう語った。「僕はまだ素晴らしいコンディションにある。どこまで到達できるのか? そして前進し成長し続けられるのか? それは見てみよう」

このイングランド人スターの発言はバロンドール受賞後に出たものであり、この賞が彼の野心を削ぐことはなく、世界のサッカーの頂点に到達した後でさえ、彼がパフォーマンスを高める新たな方法を今も探し続けていることを裏付けている。