メッシが再び驚かせた。ディ・ポールにも同じことを繰り返した！

アルゼンチン代表のリオネル・メッシとロドリゴ・デ・ポールは、2026年ワールドカップ・グループ10第2戦オーストリア戦を翌日に控え、理髪店を訪れてヘアスタイルを一新した。

アルゼンチン代表の専属ヘアスタイリスト、ダニー・アリーが、よりモダンな新スタイルにカットした2人の写真を公開した。

メッシは定番のヘアスタイルに戻った。

「アルビセレステ」の主将は大会序盤は少し長めの髪だったが、試合を前に短くし、おなじみのスタイルに戻した。

大きなイメージチェンジではないが、試合を控える10番には爽やかな印象を与えている。

一方のデ・ポールはシンプルさを維持した。

同行した親友デ・ポールも、キャリア初期の派手なスタイルから一転、シンプルで短めの髪型に刷新した。

長年にわたり彼を象徴していた三つ編み、染髪、長髪は消えた。

2度目のW杯となる今回は、オーストリア戦までそのクラシックなスタイルを続けた。

嵐の前の静けさ

ダニー・アリが投稿した写真では、ワールドカップラウンド32進出を決めるかもしれない試合を前に、2人は穏やかに笑い、リラックスしていた。

アルジェリア戦の3-0勝利とカンザス到着後初の全選手揃った布陣で、2人は外見上少なくとも万端の態勢を整えている。

月曜夕方にキックオフされるオーストリア戦で、前回王者のアルゼンチンは早期の決勝トーナメント進出を決める可能性がある。