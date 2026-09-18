メディア関係者のワリード・アルファラジ氏が、サウジアラビア代表に関するデリケートな問題に切り込んだ。近年の成績を受けて議論の渦中にある「アル・アフダル（サウジアラビア代表）」と、アルゼンチン代表との間に自身が感じる差について語る中で、アルゼンチンのスター、リオネル・メッシの名を引き合いに出したのだ。

アルファラジ氏の発言は番組「ロタナ・スポート・マア・ワリード」で行われたもので、サウジアラビア代表がガルフカップの戦いを控える中でのことだった。前回のワールドカップでの期待外れの結果を受け、自信を取り戻し、イメージを立て直したいという思いが背景にある。

アルファラジ氏「我々にはメッシのような選手がいない」

ワリード・アルファラジ氏はこう語った。「我々にはリオネル・メッシのようにチームを肩に背負って引っ張れる選手がいない」。これは、単独で違いを生み出し、苦しい局面でチームを牽引できる選手の不在を指しての発言だ。

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アルファラジ氏は、問題は技術的な能力だけにとどまらず、リーダーシップの面にも及ぶと見ている。サウジアラビア代表は現時点で、メッシがアルゼンチン代表で持つのと同じ地位と影響力を備えたスターを擁していないと考えているのだ。

さらにこう付け加えた。「技術的な面でも、我々にはメッシのような選手はいないし、リーダーシップの面でもそうだ。誰もがあのアルゼンチンのスターを愛し、彼のためにプレーする。我々には彼のような選手がいないのだ」

アルファラジ氏の比較に登場するメッシ

アルファラジ氏は、メッシのアルゼンチンでの経験を、サウジアラビア代表に必要なものを語るための切り口として用いた。とりわけ、あのアルゼンチンのスターがここ数年で自国代表の最も重要な要素の一人へと変貌したのは、ボールでの働きだけでなく、チームメイトへの影響力とピッチ上での人間性ゆえだからだ。

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アルファラジ氏の発言は、サウジアラビア代表のスターたちが次の局面での責任を担えるのかという絶えざる疑問が渦巻く中で出てきたものだ。アル・アフダルは存在感を取り戻し、ファンに新たな楽観の理由を与えるような結果を残す必要があるからこそ、なおさらである。

サウジアラビア代表の問題を一人の選手の不在に還元することはできないものの、アルファラジ氏の発言は、チームがプレッシャーにさらされる試合において、技術的な面であれリーダーシップの面であれ、責任を担い違いを生み出せる要素の存在がいかに重要かを浮き彫りにしている。