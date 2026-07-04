メッシがムバッペとケインを抑え、ワールドカップで最も影響力のある選手に

2026年ワールドカップは現在ベスト16（準々決勝を含む8試合）、 準々決勝4試合、準決勝2試合、決勝、3位決定戦を含め、計104試合が行われる予定だ。これまでの88試合を加え、今大会はワールドカップ史上最多の試合数を記録することになる。

スペイン紙「マルカ」が発表した、試合ごと・プレーごとに選手を評価する「パワーランキング」では、現時点で88試合を終えた時点で、アルゼンチン代表主将で得点王のメッシがトップに立った。

インター・マイアミのスターは7得点を挙げて得点ランキングトップに立ち、6ゴールのフランス代表キリアン・エムバペや5ゴールのハリー・ケイン、アーリング・ハーランドを上回った。

さらにメッシは大会通算20得点を達成した初の選手となり、出場30試合の記録も作った。カーボベルデ戦ではCKから3点目を決めアシストも記録し、試合MVPに選ばれ平均35.56点をマークした。

2位にはフランス代表のキリアン・エムバペが34.14ポイントで入り、 3位にはイングランドのハリー・ケインが33.49ポイントで続いた。彼はコンゴ戦でチームを救う活躍を見せた。

その直後にはスペイン代表のロドリ（32.41点）とミケル・オイアルサバル（31.81点）が続き、現時点でスペイン代表の最高評価を得ている。 その後に続くのは、才能あふれるカナダのスティーブン・エスタキオ、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、ブラジル代表を牽引するヴィニシウス・ジュニオール、メキシコのロベルト・アルバラド、ベルギーのユーリ・ティレマンスだ。

ポジション別では、パラグアイGKオーランド・ジールが19セーブで29.88点を獲得し、最も影響力のあるGKに。一方、スペインのオナイ・シモンはセーブ4で11位にとどまった。

DFではブラジルのガブリエルが29.64点でトップ、2位はラポルト（29.51点）。中盤のリーダーはロドリ（32.41点）、攻撃はメッシ、ムバッペ、ケインが牽引する。

スペイン代表に限ると、ロドリ、ラポルト、ペドリの3人が守備と中盤を支配。FWではオイアルサバルが4位、ヤマルが5位に続く。