メッシがチームメイトに怒鳴った。「集中力が足りなかった。エジプト戦は簡単じゃない」

アルゼンチンは32強戦でカーボベルデを3－2で下しベスト16に進出したが、リオネル・メッシは勝利に満足していなかった。試合後、彼はチームのパフォーマンスを痛烈に批判し、次のエジプト戦へ早くも視線を向けた。

試合後、マイアミのミックスゾーンでMOMに選ばれたメッシは「厳しい試合になるのは分かっていた。スペインやウルグアイに敗れていないのは偶然ではない」と語った。

「先制点が最も難しかった。リードすれば試合を支配できると思っていたが、逆にボールを失い、必要以上に下がってしまい、プレスもかけられなかった」と続けた。

タンゴの主将は自己批判をためらわず、こう続けた。 「今日の多くのミスを修正しなければならない。ラインの間隔が広すぎた。センターバックへのパスも長すぎた。集中力を欠き、相手は常に前線に1人多かった。正しい形でプレスをかけられず、走らされた」。

さらにメッシは「どの代表も侮れない。これがワールドカップだ」と警鐘を鳴らした。 「これはノックアウトステージだ。誰もタダで勝たせてはくれない。チーム名だけで相手を過小評価する人もいるかもしれないが、我々は今回の試合が簡単ではないと分かっていた。それがこのワールドカップを特別にしている。競争は極めて熾烈で、どの試合も厳しい」。

最後にメッシは「ピッチで全力を尽くした」と強調し、「内容はどうであれ力を出し切った。今は回復し、次の試合に集中し、今日の良い点を生かすことが大切だ」と結んだ。

アルゼンチンはベスト16でエジプトと対戦する。エジプトはオーストラリアとのPK戦を制し、大会初となるラウンド16進出を果たした。