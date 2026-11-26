共有 GOALをGoogleでフォロー

2人が再びピッチで顔を合わせるとは誰も予想していなかったし、思い出がこれほど早く蘇るとは誰も想像していなかった。しかし今、アルゼンチンサッカー界は特別な一夜を迎えようとしている。歴史に長く刻まれるであろうその夜、レジェンドのリオネル・メッシがかつてのチームメイトであるカルロス・テベスの引退試合に出場することが正式に決まった。

広告

この発表は木曜日に行われ、アルゼンチン国内外のファンを熱狂させた。メッシは今年に入って代表からの引退を表明し、アルゼンチン代表での長いキャリアに終止符を打っていたからだ。涙と歓喜に満ち、最後は栄光で締めくくられたキャリアだった。

『The Touchline』 によると、代表を退いたメッシだが、一度だけ戻ってくることを決めたという。目的はタイトルや大会ではなく、苦しい時も最高の瞬間もアルゼンチン代表のユニフォームを共に着て戦った旧友であり、かつてのチームメイトのためだ。それは友情に報いるための帰還であり、「アパッチ」という偉大な名にふさわしい別れの夜のための帰還である。

テベスの引退試合は来たる12月20日、ボカ・ジュニアーズの本拠地「ラ・ボンボネーラ」で行われる予定だ。ボカはテベスの名を世に知らしめ、欧州、そして世界での活躍へとつながる最初の扉となったクラブである。情熱と熱狂を知り尽くしたこのスタジアムで、アパッチは最後のダンスを踊ることになる。

試合の公式アカウント「adios apache」はインスタグラムでアルゼンチン代表のユニフォームを着たメッシの写真を投稿し、感動的なメッセージを添えた。「メッシとテベスはアルゼンチン代表のユニフォームを共に着て、2010年の南アフリカ・ワールドカップや2011年のコパ・アメリカなど、数多くの舞台で一緒にプレーした」

広告 広告

アカウントはさらに次のように続けた。「2人は歴史的な一夜に再び集う。世界最高の選手をアパッチのラストダンスに迎えられることは、本当に大きな名誉だ。レオ・メッシ、ラ・ボンボネーラが君を待っている」

Related Topics

「メッシに紹介は不要だろう。彼はキャプテンとしてアルゼンチンを2021年のコパ・アメリカ制覇、2022年のカタール・ワールドカップ優勝、そして2024年のコパ・アメリカ制覇へと導いた。そのキャリアは唯一無二だ。8度のバロンドール受賞、バルセロナでの伝説的なキャリア、パリ・サンジェルマンでの印象的な時期、そして現在のインテル・マイアミでの日々。だが何よりも、彼は世界王者となる姿を長く待ち望んだ世代そのものを象徴している」

一方のテベスは2022年に現役引退を正式に表明している。ボカ・ジュニアーズ、コリンチャンス、ウェストハム、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、ユヴェントス、上海申花を渡り歩いた輝かしいキャリアを経て、最後はすべてが始まった場所へと戻った。

広告

この夜に登場するのはメッシだけではない。引退試合にはアルゼンチン、そして世界のスター選手が数多く参加する。その筆頭がフアン・ロマン・リケルメ、マルティン・パレルモ、セルヒオ・アグエロ、ガブリエル・オマール・バティストゥータであり、さらにレジェンドのジャンルイジ・ブッフォン、パトリス・エヴラ、リオ・ファーディナンドも名を連ねる。

アカウントは最後にこう締めくくった。「これは単なる引退試合ではない。ひとつの世代全体を称える夜であり、旧友たちが最後にもう一度緑の芝の上で再会する夜だ。アルゼンチン国民の誰もが、二度と訪れることのないこの夜の一部になりたいと願っている。レオ・メッシ、ラ・ボンボネーラが君を待っている。そして世界中が君を待っている」