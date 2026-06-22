メッシがアルゼンチンを決勝トーナメントへ導き、W杯歴代最多得点記録を更新した

アルゼンチンは月曜日、オーストリアに勝ち、2026年ワールドカップのノックアウトステージに進出した。 現世界王者はダラスでリオネル・メッシの2得点により2-0で勝ち、メッシは通算18得点で大会得点記録の単独トップに立った。前半にPKを外したものの、この2ゴールで歴史に名を刻んだ。

開始3分にはラウタロ・マルティネスの倒された場面でPKを獲得。VAR確認の末、メッシがキッカーに立った。

38歳のフォワードは自らキッカーを務めたが、GKアレクサンダー・シュラーガーが長く立ち続けたため躊躇し、シュートは枠を外れた。

その後もアルゼンチンが試合を支配。メッシはシュートがブロックされるなど決定機を逃したが、30分過ぎにも再びチャンスを作った。オーストリアは粘り強く守り、前半を無失点で終えるかと思われた。

38分、ファクンド・メディナの左クロスをチアゴ・アルマダが流し、ペナルティエリア端のメッシが左足で叩き込み1-0。 この得点はメッシのW杯通算17ゴール目。ドイツのクローゼを抜いて大会歴代最多得点者となった。

前半終了間際には、マルティネスがライマーに激しいタックルを浴びせたが、主審もVARもこれを取りこぼし、カードが出ないまま前半を終えた。

後半もアルゼンチンが支配。C・ロメロ負傷でN・オタメンディが交代。オーストリアは68分、元トゥウェンテのM・アルナウトヴィッチを投入した。

メッシは65分にもシュートしたが、シュラーガーがセーブ。オーストリアは交代で攻勢を強めようとしたが、アルゼンチンの守備を崩せなかった。

後半アディショナルタイム、途中出場のフリアン・アルバレスのシュートはGKシュラーガーに阻まれたが、レアンドロ・パレデスがこぼれ球を拾ってメッシへ。メッシは粘り強く2度目のチャンスを活かし、2-0で試合を決定付けた。

アルゼンチンは2試合で6ポイントを獲得し、2次ラウンド進出を決めた。オーストリアは3ポイントで、まだ安全圏ではない。