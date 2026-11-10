「メッシがいなくてもアルゼンチンはアルゼンチン」ロドリゴ・アギーレ、ラ・ボンボネーラでの対決を前にディエゴ・フォルラン率いるウルグアイに警告

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ティグレスのFWロドリゴ・アギーレは、リオネル・メッシが最近代表から引退したことを受け、宿敵アルゼンチンを侮らないようウルグアイ代表のチームメイトに警告した。暫定監督のディエゴ・フォルランは、今年最後の国際試合期間中にラ・ボンボネーラで金曜日に行われる注目の親善試合で、ウルグアイ代表を率いる。

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ティグレスFW、宿敵に敬意

アギーレは、金曜日にブエノスアイレスで行われる一戦が、暫定監督フォルランの下でウルグアイ代表がどれほど前進したかを測る厳しい試練になると考えている。隣国アルゼンチン代表が、かつての大黒柱メッシを欠く状況に適応しようとしているとはいえ、その見方は変わらない。

「エル・ブファロ」の愛称を持つメキシコを拠点とするFWは、11月のアルゼンチン代表、ドミニカ共和国代表との親善試合に向けて代表チームに合流した。フォルラン率いるチームは、先のアジア遠征を2勝1敗で終えて今回の代表活動期間を迎える。

アルゼンチン代表、メッシ後の時代へ

アルゼンチン代表は2026年ワールドカップでスペインに0-1で敗れ、世界王者の座を明け渡した。その後、10月6日にエスタディオ・モヌメンタルで行われたベナン戦では、8万5000人の観客の前でメッシが1ゴール2アシストを記録し、チームは3-0で勝利。この試合をもってメッシに別れを告げた。メッシは21年間の代表キャリアで208試合に出場して126ゴールを挙げ、2022年ワールドカップ、2022年フィナリッシマ、2度のコパ・アメリカ優勝を果たした。

第197回リオ・デ・ラ・プラタ・クラシコでウルグアイ代表を待ち受ける試練について、アギーレは「メッシがいなくても、アルゼンチンはアルゼンチンだ。自分たちの現在地を確かめるには、素晴らしい試合であり、大きな挑戦になる」と語った。

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暫定監督の下で強まる結束

ウルグアイ代表はアジア遠征での初戦、日本戦に1-3で敗れた後、韓国に4-1、インドに6-1で勝利した。チームは南米への帰還を心待ちにしており、次の火曜日には2試合目の親善試合をホームで行う。

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自国のサポーターの前でプレーするのを控え、チーム内の雰囲気についてアギーレはこう付け加えた。「チームのみんなと少し話したが、全員が同じ思いだ。ここウルグアイに戻ってプレーできることを、うれしく思い、楽しみにしている。代表チームで過ごし、国に戻って家族や仲間と一緒にいられるのは、いつだって素晴らしいことだ」

伝説的な元ストライカー、フォルランが指揮を執ることの影響にも触れ、最後にこう語った。「ディエゴが自分たちにとってどんな存在かは、誰もが知っている。大切なのは結束と帰属意識、みんなで一緒にいて、ここにいられることを喜ぶことだ」

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主力を欠く代表、11月の2連戦へ

フォルランは代表出場歴のないアルビオンのGKセバスティアン・ジャウメとフィラデルフィア・ユニオンの攻撃的選手ブルーノ・ダミアーニを招集した。一方、負傷中のブリアン・ロドリゲス、マヌエル・ウガルテ、ナイタン・ナンデスの3人に加え、11月21日にボカ・ジュニアーズのコパ・スダメリカーナ決勝に出場するミゲル・メレンティエルも欠く。

ウルグアイ代表は金曜日にラ・ボンボネーラを訪れ、2025年3月21日のワールドカップ予選で喫した0-1の敗戦の雪辱を狙う。その4日後にはカンプス・デ・マルドナドにドミニカ共和国代表を迎える。両国の過去唯一の対戦は2025年10月10日で、ウルグアイ代表が1-0で勝利した。