「メッシから受けるとは思っていなかった」アラブ人選手がバロンドールの舞台裏での驚きを明かす

バイエル・レバークーゼンに所属するアルジェリア代表のイブラヒム・マザは、アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシから並外れた評価を受けた。メッシは2026年のバロンドール授賞式において、最優秀若手選手賞「コパ・トロフィー」のレースで、自身の選出のなかにマザを含めたのだ。これは、台頭するアルジェリアの才能がヨーロッパの舞台で獲得しつつある地位を映し出す振る舞いだった。

アルゼンチン代表の主将は、自身のリストでマザを3位に選出した。上位にはスペイン代表としてワールドカップを制したバルセロナのラミン・ヤマルとパウ・クバルシの2人が並び、賞の争いを9位で終えたバイエル・レバークーゼンの選手は重要な精神的な後押しを得ることとなった。

マザはメッシの選出に対する自身の反応を明かし、ブンデスリーガでのシュトゥットガルト戦に集中していたため、当初は詳細を完全には把握していなかったと認めた。

このアルジェリア人選手は「スカイ・スポーツ」ネットワークに対し、次のように語った。「少し前にそのことを知ったけれど、僕はもっと試合に集中していた。このことについて考えるのは後回しにして、試合が終わるまで待って、そのニュースが本当かどうか確かめたかったんだ」

さらにこう続けた。「最後にさっと目を通して、もちろん連絡も受けたよ。気が散らないようにしようとしたけど、いくつかメッセージが届き始めた。このような評価を受け、メッシほどの偉大な選手に選ばれることは、大きな名誉だ」

メッシの選出はマザにとって特別な意味を持つ。彼はバイエル・レバークーゼンで注目を集め続けており、ヨーロッパサッカーで最も傑出した若手の才能のリストに自身の名を刻むことに成功した。そして、パリ・サンジェルマンを筆頭とする複数のビッグクラブの関心の的となっている。