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ライブ
Mexx MeerdinkESPN
Siep Engelen
翻訳者：

メックス・メールディンク、AZ対FCトゥウェンテ戦後にチームメートを批判「気が狂いそうだった。彼には…と言った」

Ajax 対 FCトゥエンテ
Ajax
FCトゥエンテ
エールディビジ
M. Meerdink
マテオ・チャベス

メックス・メールディンクは、AZがFCトゥウェンテに0-2で敗れたことに強い悔しさをにじませた。ストライカーによれば、得点のチャンスは確かにあったものの、AZはそれを生かせなかった。 

「そう、僕たちが主導権を握っていた。でも相手はカウンターに出て、すぐに得点した」とメールディンクはESPNで試合を振り返った。AZは最後の10分間に2失点し、試合を完全に手放した。 

その一方で、AZにも得点するチャンスは十分にあった。メールディンクはトゥウェンテ守備陣の背後へ抜け出したが、マテオ・チャベスからのスルーパスは出なかった。メールディンクにとっては悔やまれる場面だった。 

「そう、中央は完全に空いていたのに、彼はそれに気づかなかった」とメールディンクはチームメイトのプレーを悔やんだ。「残念だよ。ああいう場面は本当に重要だから。僕たちがカウンターに出たとき、スペースが空いていた。でも、それを見逃してしまった。本当にもったいない」 

「頭にきたよ」とメールディンクは自身の動きの映像を見返しながら続けた。「そう、残念だ。ああいうパスを出せる場面には気づかないといけないと思う。彼にもそう伝えたよ」

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AJA

AJA

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2026年11月01日

FCT

FCT

チャンスを逃したことも響き、AZはFCトゥウェンテに0-2で敗れた。それでもメールディンクは、秋の不調という見方を否定する。「いや、その話は絶対にしたくない。ただ、僕たちが望んでいたスタートではないというだけだ。スランプだなんて言うつもりはない。そうではないから。僕たちは前に進む」 

リーグ戦で直近3試合勝利のないAZは、早急に気持ちを切り替える必要がある。次の土曜日にはヨハン・クライフ・アレナでアヤックスと対戦し、その後はレロイ・エヒテルト監督率いるチームがヨーロッパリーグでユヴェントスを迎える。

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