メックス・メールディンク、待望のクラシー復帰戦でゴールを決め、先発の座に見事に応えた

AZは土曜日の夜、勝ち点3を獲得した。アルクマールで行われた試合で、リーロイ・エヒテルド監督率いるチームはフォルトゥナ・シッタルトを2-0で下した。ジョルディ・クラシーは6ヶ月間の怪我からの復帰を果たした。しかし、この勝利によって順位は上がらず、AZは6位のままとなっている。

フォルトゥナ・シッタルトは土曜日の夜、主力選手を多数欠いての試合となった。ジャスティン・フブナーとジャスティン・ロンヴァイクはパスポート問題によりメンバー外となり、モハメド・イハッタレンは体調不良だった。AZでは、ピール・クープマイナーズ、ジズ・ホーンカンプ、ロ・ザンジェロ・ダールが欠場した。

土曜日の夜、AZはスタートから勢いよく飛び出した。開始わずか11分で、ホームのAFASスタジアムで先制点を挙げた。ウェスリー・パタティとイサク・ジェンセンの素晴らしい連携から、メックス・メールドリンクが至近距離からゴールを決めた。





その4分後、アルクマールのチームはすでに2-0とリードを広げた。スヴェン・マイナンスはペナルティエリアの端でボールを受けた際、全くマークされず、ゴール上隅に強烈なシュートを叩き込んだ。

フォーチュナ・シッタルトはハーフタイム明けから鋭い攻撃を見せた。クリストファー・ピーターソンのクロスをフリーのランス・ドゥイフェスティンが合わせ、リンブルフのチームは危険な場面を作ったが、イェロエン・ゾートがゴール隅からボールを弾き出した。その直後、コーナーキックからポール・グラドンが再び決定機を迎えたが、ゾートがゴールライン上で見事なセーブを見せた。

その後、アウェイチームは3度目の正直となるかと思われた。ゾートは鋭いクロスを拳で弾き返したが、それが誤ってショーン・アデウォイェに当たってしまい、ボールはドゥイフェスティンの足元に転がり、彼は至近距離から押し込むことができた。しかし、スパルタからレンタル移籍中のこのMFはオフサイドの位置にいたため、ゴールは認められなかった。

試合終了18分前、ヨルディ・クラシーがAZに復帰した。彼は足首の怪我のため、過去6ヶ月間プレーしていなかった。