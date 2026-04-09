メックス・メールディンクはオランダ代表に復帰するため、元トップストライカーの助力を得る。

『デ・テレグラフ』紙によると、AZの22歳FWメックス・メールディンクはオランダ代表復帰へ全力投球だ。先日、元代表FWロイ・マカイに助言を求めた。

10月にはロナルド・クーマン監督に初招集されたが、代表デビュー前に負傷した。

復帰した彼は日々成長を目指し、先日「ファントム」の愛称で知られるマカイに勇気を出して電話した。

「以前から考えていた。ロイなら私を助けてくれると信じています。彼は最高レベルであらゆる経験を積んでいます。近いうちに話し合う予定です。彼が私を助けようとしてくれていることに感謝しています。それが彼の素晴らしい人柄を示しています」とメーディンクは語った。

ウィンタースワイク出身の彼はすでにマカイから「できるだけ長くGKを見つめろ」などの助言を受け、さらなる指導を楽しみにしている。「チームに欠かせない存在になり、そのために努力を惜しまない」

まもなく2人は集中トレーニングを開始する。マカイはメールディンクのプレー映像を見たいと申し出ており、エージェントがすでに手配済みだ。「一緒に映像を見て話し合う予定だ」

「ロイは映像を見て改善点や長所を指摘してくれるはずだ。そのアドバイスは私の成長につながる。AZには重要な試合が控えているので、最高のコンディションで臨みたい」とミールディンクは語った。

ミールディンクはAZで公式戦76試合に出場し21ゴール3アシストを記録。アルクマールとの契約は2030年半ばまで続く。