AZは土曜夜、フェイエノールトとのアウェー戦で今季初黒星を喫した。スコアは2-0。試合後に大きな議論を呼んだ場面の一つが、メールディンクが関与したAZへのPKの可能性だった。本人は、自分はPKを得るべきだったと考えているとESPNで語った。

前半終了間際、フェイエノールトのGKチャルク・エルンストがメールディンクを倒したとして、AZにPKが与えられるかに見えた。だが、主審ダニー・マッケリーはVARからモニター確認を促され、映像を見返した後に判定を取り消した。PKではなかった。

メールディンクはその判定に納得していなかった。「接触は感じています。彼（ダニー・マッケリー主審、編集部注）がどんな映像を見たのかは分からないですけど、これは普通にPKだと思います。ただ僕の足の上に乗っているだけです。後ろからの映像を見れば、彼が僕に触っているのは分かるはずです」

「例えばこれが中盤で起きていたら、彼は笛を吹いていたはずです。実際に笛を吹いて、それから映像を見に行って、そこにもかなり長く立っていました。でも残念です……」

PKを与えなかったマッケリーの判断は、メールディンクに大きなフラストレーションをもたらした。相手のヒバイ・ゼヒールが、彼をある程度落ち着かせなければならなかったほどだった。

「彼は『少し落ち着けよ、何も問題ない』と言っていました」とメールディンクは話す。「彼がそう言うのは分かります。でも、GKの方も少し驚いていたと思います」

自身のプレーについて、このFWはこう振り返った。「今日はそれほど多くボールを受けられなかったですし、プレーにもあまり関われませんでした」。記者のワウテル・ボウマンから、ジェリー・セント・ユステとミカ・マルモルという手ごわい相手と直接マッチアップしていたと指摘されると、メールディンクは笑いながらこう応じた。「ええ、今日は彼らは良かったです。でも、毎試合そのレベルに到達できるように学んでいくのは自分の役目です」