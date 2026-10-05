メックス・メールディンクの負傷は軽傷のようだ。このことをAZのレーロイ・エフテルト監督が月曜日、『Rondo』（Ziggo Sport）で明かした。メールディンクはオランダ対セルビア（2-1）で、いくらかの身体的な不調を訴え、ハーフタイムに更衣室に残っていた。

エフテルト監督はまず、代表ウィークが終わったことをうれしく思っていると語った。「選手たちがまた普通に自分たちのもとへ戻ってくるからね。そうすればまた一緒にトレーニングできるし、準備もできる」と話したAZ指揮官は、実に14人もの選手を代表活動に送り出していた。

「明日（火曜日、編集部注）も彼らはまだ1試合ある。U-21オランダ代表の試合だ。水曜日はオフで、木曜日に戻ってきて、それからフェイエノールト戦まで2日しかない。それは残念だよ。もちろん、もう少し長く彼らとトレーニングしたいからね」とエフテルト監督は悔しがった。土曜日にはすでにフェイエノールト対AZが予定されている。

その試合に向けては選手たちのコンディションが大きなテーマとなっている。ロ＝ザンジェロ・ダールとワウテル・フースがU-21オランダ代表のキャンプを途中で離れていたからだ。エフテルト監督は、この2人がすでに回復していることを認めた。メックス・メールディンクも日曜夜のオランダ対セルビアで、やむなくピッチを後にしており、そのためすぐに指揮官へメッセージを送っていた。

「ああ、彼が下がってくれてよかったし、そこまで深刻ではないとメッセージをくれたのもうれしかった」とエフテルト監督は語った。メールディンクは前半終盤にやや足を引きずる様子を見せ、ハーフタイムにジョシュア・ザークツィーとの交代で退いていた。

「ああ、彼はすぐに私に知らせてくれた」とエフテルト監督は続けた。「彼は今朝ここに来ていた。本当はそのままアントワープへ行きたがっていたんだが、私は『それはだめだよ。明日の朝もう一度来なさい。そのあとでなら行っていい』と言ったんだ」

司会のワイツェ・ファン・デル・ホートは、メールディンクがどうしてもアントワープで何をしなければならなかったのか疑問を呈した。「少しスパに行って、ひと息つきたかったんだ」とエフテルト監督は答えた。「何も問題がなければ、それ自体はまったく構わなかったよ。でも今回は、明日の朝にまず治療を受けてもらう」