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バレンシアは、クラブの持ち分42％を米国の投資コンソーシアム、ピッチワイズ・ホールディングスに売却したと正式に発表した。この大型契約により、大きな期待を集めるスタジアム移転を前に、歴史あるクラブへ新たな資金1億ユーロが直ちに注入される。

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ピッチワイズがバレンシアの株式42％を取得

バレンシアは、米国のコンソーシアム、ピッチワイズ・ホールディングスに株式42％を売却したと発表した。この大型取引におけるクラブの推定評価額は12億5000万ユーロ。大規模な株式売却を経ても、メリトン・ホールディングスとピーター・リム氏は引き続き過半数の株式を保有する。キアット・リム氏もクラブ会長の職にとどまる。

ピッチワイズ・ホールディングスを率いるのは、スポーツ界で豊富な経験を持つ経営幹部のアン・ロドリゲス氏とコーリー・ウールフォーク氏。同グループは、KKRの共同創業者ジョージ・ロバーツ氏とヘンリー・クラビス氏を含む機関投資家から強力な支援を受けている。

クラブの新時代へ

今回の取引が直ちにもたらす最大の影響は、1億ユーロの巨額の資本注入だ。バレンシアは、この新たな資金をクラブへの直接投資にすぐに活用できると発表した。リム会長は提携への期待を表明。外部から広く関心が寄せられるなか、提携を本当に検討したいと思ったのはピッチワイズだけだったと明かした。

「バレンシアへの関心は数多く寄せられたが、私が提携を進めたいと考えた相手はピッチワイズのチームだけだった」とリム会長は説明した。「彼らには長期投資に関する専門知識とスポーツ分野での見識があり、私たちも互いを非常によく知ることができた。アン、コーリー、ジョージ、そしてピッチワイズ・ホールディングスとともに新たな時代に入り、バレンシアCFのために大きなことを成し遂げられると確信している」

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「ともに築いていくのは、男子と女子のチームが欧州の舞台で継続的に戦い、アカデミーが世界水準の才能を輩出し、ノウ・メスタージャという新たな本拠地がバレンシアの街と地域全体のランドマークとなる、現代的なクラブだ」

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ノウ・メスタージャへの準備

今回の財務再編は、クラブの近代史における重要な時期に行われた。バレンシアは現在、来夏に控える待望のノウ・メスタージャへの移転を準備している。新たに参画する投資家は、新スタジアムを長期計画の根幹と位置付ける。ピッチワイズの幹部であるロドリゲス氏とウールフォーク氏も、この地域の大きな可能性に言及した。

「スペインサッカー界の偉大なクラブの一つであるバレンシアCFの運営に、キアットとともに携われることを光栄に思う」と両氏は述べた。「この過程で私たちは何度もバレンシアを訪れ、この地域がいかに特別かを直接確かめることができた。輝かしい歴史、規模が大きく情熱的なファン層、そして完成が近づく壮大な新スタジアム。クラブには、男女ともに欧州を代表するクラブとなるために必要な基盤がすべてそろっている」

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「ただし、現代サッカーを取り巻く規制と競争の状況を考えれば、可能性だけでは不十分だということも分かっている。明確な投資戦略と、そこに注力することが必要だ。ファンを含むクラブの全員と協力し、それを実現するのが待ちきれない」

将来の成功に向けた明確な戦略

1億ユーロの資本注入は、選手層の強化に欠かせない資金となる。意欲的なオーナー陣は、育成組織を世界水準の才能を生み出す場へと変えることも目指す。さらに、ノウ・メスタージャはバレンシア地域全体にとっての中心的な場所となる見込みだ。近代化された同スタジアムは、スペインが共同開催する2030年ワールドカップで主要会場となる。