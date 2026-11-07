メスタージャで予期せぬ事態：危篤状態により主審が試合中断を余儀なくされる

主審のエルナンデス・マエソ氏は、レアル・マドリードとバレンシアの試合を一時中断した。メスタージャのスタンドで観客の一人が体調を崩したため、ピッチ脇で必要な応急処置を施せるようにする措置だった。

主審はピッチ委員とともに選手たちに状況を説明しに向かい、その間、救急隊員が赤十字のメンバーおよびバレンシアの医療スタッフとともにその観客への医療処置を担当した。

観客からの反応を呼んだ場面では、負傷した観客がスタンドから運び出され、その際には在席していた人々の拍手が送られ、その後に試合が再開された。