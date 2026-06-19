木曜から金曜未明、メキシコはホームで韓国を1-0で下し、ワールドカップグループリーグ突破を決めた。序盤は互角だったが、GKキム・スンギュのミスが勝敗を分けた。

前半は二面性があった。序盤はメキシコが優位だったが、水分補給の休憩後に形勢が逆転。韓国がボール支配率を上げ、メキシコはボールを失うペースが速まった。

前半は両チームともチャンスはわずか。メキシコのジュリアン・キニョネスが至近距離からヘディングしたが、GKがセーブした。

韓国もソン・フンミンがディフェンスを破るパスから1対1になりループシュート、しかし元アヤックスのエドソン・アルバレスがゴールライン上でクリアした。

後半、メキシコはサイドネットを揺らすなど圧力を強めた。直後、相手のミスを突いて待望の先制点。

韓国GKは高弾道ボールを判断ミスし、こぼした上にDFに倒れ込んだ。その隙をMFルイス・ロモが突いて無人のゴールに流し込み1-0。









75分にはラウル・ヒメネス（後にサンティアゴ・ヒメネスと交代）がキニョネスの好パスをトラップしきれず、追加点はならなかった。

終了5分前、バルガスの追加点と思われたシュートもGKが好守。

直後、韓国が同点弾を奪いかけると、GKラウル・ランゲルは2度の好守でゴールを死守し、1-0のまま逃げ切った。

この勝利でメキシコはグループA首位となり、1位で次のラウンドへ進んだ。直接対決の結果が優先されたためである。