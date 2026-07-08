メキシコ、ハビエル・アギーレ代表監督の後任に国内のレジェンドを任命

ラファエル・マルケスがメキシコ代表の新監督に正式就任した。FCバルセロナなどでプレーした元DFで、W杯後に辞任したハビエル・アギーレの後任となる。

メキシコサッカー連盟は2024年8月、複数年計画「プロイェクト・デポルティーボ2030」を発表。マルケスはアギーレ前監督の下でアシスタントを務め、W杯終了後に正式に監督に就任した。

メキシコは自国開催のW杯でベスト16入りしたが、イングランドに2-3で敗れた。2030年大会での活躍を目指している。

マルケスはメキシコ代表として活躍した名選手であり、連盟から長年信頼されてきた。

2020/21シーズンにはレアル・ソシエダU-16で指導を始め、UEFAプロライセンスを取得。その手腕が評価され、バルセロナBの監督に就任した。

2022/23シーズンには16勝13分9敗で4位に入り、昇格プレーオフに進出した。

2023/24シーズンも3位に入り、クラブ内屈指の若手監督と評価された。

その指導力が高く評価され、2024年にはアギレ監督の下でメキシコ代表アシスタントコーチに就任した。現在47歳のマルケスは、代表監督としてのキャリア最大の任務に挑む準備を進めており、第一目標は2030年W杯の出場権獲得だ。