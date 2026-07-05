メキシコ対イングランドのワールドカップ試合が延期に

メキシコ対イングランドの決勝トーナメント1回戦は、オランダ時間午前2時の開始予定が延期され、同午前3時（現地時間午後7時）のキックオフとなりました。エスタディオ・アステカ周辺の悪天候が原因で、ベン・ジェイコブス記者が伝えています。

メキシコシティ上空は一時回復傾向も見られたが、当局は気象状況と雷雨リスクを考慮し、延期を決定した。

これは2026年W杯で導入される厳格な雷雨対応プロトコルに基づく措置で、FIFAが事前に発表し、クラブW杯や親善試合でも適用された「サンダーストーム・プロトコル」と同じ仕組みだ。

スタジアムから半径13km圏内で落雷が観測されると、試合は即座に中断または延期される。選手たちはすぐピッチを離れ、サポーターは安全区域へ誘導される。その後、30分の待機時間が義務付けられる。

30分以内に再落雷があれば待機時間はリセットされ、延期が長引く可能性がある。

メキシコ先発：ランゲル、サンチェス、モンテス、バスケス、ガヤルド、ロモ、リラ、アルバラド、モラ、キニョネス、ヒメネス。

イングランドの先発メンバー：ピックフォード；クアンサ、コンサ、ゲヒ、オライリー；ライス、アンダーソン；サカ、ベリンガム、ゴードン；ケイン。